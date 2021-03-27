Путин о непубличной вакцинации: «Мы разве должны обезьянничать?»

https://static.news.ru/photo/9c761bf4-8fba-11eb-9e31-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что считает факт своей вакцинации от коронавируса важным, независимо от характера его освещения в СМИ. Поэтому он решил привиться непублично, в отличие от лидеров других стран.

Ну мы разве что с вами, должны обезьянничать, что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет, — сказал президент в эфире телеканала «Россия 1».

Президент отметил, что сфальсифицировать вакцинацию на уровне глав государств совсем не сложно. По словам Путина, любой мировой лидер мог сделать себе укол физраствора или витаминов под прицелом телекамер, заявив при этом, что речь идёт о вакцине от COVID-19.

Это несерьёзно, на мой взгляд. А вот что серьёзно, это то, что действительно дело это нужное, даже необходимое, на мой взгляд. Если человек хочет себя чувствовать уверенно, не хочет болеть и иметь тяжёлые последствия после болезни, то лучше эту прививку сделать, конечно, — подчеркнул президент РФ.

Как писал NEWS.ru, Путин назвал все три вакцины от коронавируса, разработанные в РФ, одними из лучших в мире.

На данный момент в России разработано три препарата. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. При этом «Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, на данный момент её использование одобрено уже в 57 странах мира с общим населением свыше 1,5 млрд человек.