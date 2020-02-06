Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва уже давно предлагала Вашингтону контакты по обсуждению ядерных вопросов и контроля над вооружениями.
По его словам, Россия будет только удовлетворена, если такие переговоры будут проведены.
Россия уже давно пытается инициировать начало таких контактов. И Россия давно уже предлагала американским партнёрам это сделать, — сказал пресс-секретарь.
Песков отметил, что информации о сроках проведения встречи пока нет, как и конкретики касательно её уровня, передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что Вашингтон анонсировал переговоры с Москвой. Главной темой станет контроль над вооружениями. Об этом сообщил корреспондент службы национальной безопасности «Голоса Америки» Джефф Селдин со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена.
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