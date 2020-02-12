https://static.news.ru/photo/7e0387e8-4da7-11ea-8ec9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не предлагал своему коллеге Александру Лукашенко объединить возглавляемые ими государства. Речь на переговорах лидеров шла об углублении двусторонней интеграции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Нет. Это не так. Говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что поправки в Конституцию России были инициированы президентом Владимиром Путиным из-за провала его планов создания Союзного государства с Белоруссией. Чтобы сохранить власть в своих руках, Путин пытался договориться с Минском. Соглашение с Белоруссией позволило бы ему обойти ограничения президентских сроков, и он мог бы стать во главе нового Союзного государства.

Переговоры с Лукашенко, по всей видимости, закончились безрезультатно, и президент воспользовался планом «Б», в частности решил внести поправки в Конституцию и усилить роль Госсовета, главой которого он впоследствии останется, писал NEWS.ru.