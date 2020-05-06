Песков: Кремль не получал послание от Трампа по саммиту «ядерной пятёрки»

https://static.news.ru/photo/0a0308c0-8f90-11ea-acc9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Песков/NEWS.ru

Российская сторона не получала какие-либо новые сигналы от президента США Дональда Трампа по поводу проведения саммита «ядерной пятёрки». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ранее американский лидер уже подтвердил целесообразность такой встречи и сказал, что Соединённые Штаты примут в ней участие.

За последние какие-то дни мне неизвестно, чтобы было какое-то послание, — цитирует Пескова «Интерфакс».

В состав «ядерной пятёрки» входят Россия, США, Франция, Китай и Великобритания.

3 мая стало известно, что Трамп поддержал предложение российского коллеги Владимира Путина провести встречу представителей этих стран на высшем уровне и подтвердил своё согласие на участие в переговорах.

Позднее, как писал NEWS.ru, посол США в России Джон Салливан рассказал, что недавно американская сторона передала Путину сообщение от Трампа, в котором тот назвал решение организовать саммит «ядерной пятёрки» хорошей идеей.

Время и место проведения встречи «ядерной пятёрки» сейчас согласовываются.