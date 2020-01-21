https://static.news.ru/photo/c5917eba-3c3d-11ea-8529-fa163e074e61_660.jpg Игорь Краснов Фото: sledcom.com

Генеральная прокуратура РФ и адвокатское сообщество должны повысить уровень взаимодействия, вести между собой диалог. Так во вторник, 21 января, в рамках выступления в Совете Федерации заявил кандидат на пост главы надзорного ведомства Игорь Краснов.

По его словам, прокуроры и адвокаты должны лучше слышать друг друга. Да, у представителей ведомства и сообщества разные процессуальные статусы, но только взаимодействие может привести к необходимому результату.

Исключительно диалог поможет нам разобраться в ситуации или защитить права граждан, — цитирует Игоря Краснова «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, и Следственный комитет, и Генеральная прокуратура в России работают эффективно. Следовательно, в расширении полномочий прокуроров нет необходимости. С таким заявлением во вторник, 21 января, выступил кандидат на пост генпрокурора РФ Игорь Краснов.