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Крашенинников рассказал о механизме формирования Госсовета

17:41, 13 октября 2020 20
Фото: kremlin.ru

Согласно новому законопроекту, главой Государственного совета станет президент России, а полномочия президента по формированию органа уже прописаны в Конституции. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Руководитель государства возглавит, а как ещё? Это в его полномочиях. Логика какая: это в компетенции президента в Конституции. Там, где идёт перечисление полномочий, там написано, [что он] формирует Госсовет, — рассказал Крашенинников РИА Новости.

Госсовет будет состоять из постоянных членов. Часть из них войдут туда по должности, а часть — те, кого своим решением включит президент. Как отметил Крашенинников, итоговое количество членов Госсовета и его окончательный состав будет определять глава государства.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил правительству перевести все социально значимые услуги в России в электронный формат до января 2023 года.

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