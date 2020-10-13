Крашенинников рассказал о механизме формирования Госсовета

https://static.news.ru/photo/72d7044a-0d63-11eb-935f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Согласно новому законопроекту, главой Государственного совета станет президент России, а полномочия президента по формированию органа уже прописаны в Конституции. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Руководитель государства возглавит, а как ещё? Это в его полномочиях. Логика какая: это в компетенции президента в Конституции. Там, где идёт перечисление полномочий, там написано, [что он] формирует Госсовет, — рассказал Крашенинников РИА Новости.

Госсовет будет состоять из постоянных членов. Часть из них войдут туда по должности, а часть — те, кого своим решением включит президент. Как отметил Крашенинников, итоговое количество членов Госсовета и его окончательный состав будет определять глава государства.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил правительству перевести все социально значимые услуги в России в электронный формат до января 2023 года.