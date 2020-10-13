Путин поручил перевести значимые госуслуги в цифровой формат до 2023 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству перевести все социально значимые услуги в России в электронный формат до января 2023 года.
Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства,
Обеспечить к 1 января 2023 года перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах, — говорится в документе.
Это поручение выдано по итогам совещания президента с правительством от 8 сентября 2020 года.
Правительство будет отчитываться о реализации поручения раз в квартал начиная с 2021 года.
Ранее NEWS.ru писал, что страховщиков обяжут принимать все документы на получение выплат, включая ОСАГО, онлайн. Соответствующий документ уже получил одобрение Минфина.
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