Путин поручил перевести значимые госуслуги в цифровой формат до 2023 года

https://static.news.ru/photo/7749734c-0d58-11eb-8a14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству перевести все социально значимые услуги в России в электронный формат до января 2023 года.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства, сообщает ТАСС.

Обеспечить к 1 января 2023 года перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах, — говорится в документе.

Это поручение выдано по итогам совещания президента с правительством от 8 сентября 2020 года.

Правительство будет отчитываться о реализации поручения раз в квартал начиная с 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что страховщиков обяжут принимать все документы на получение выплат, включая ОСАГО, онлайн. Соответствующий документ уже получил одобрение Минфина.