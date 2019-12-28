https://static.news.ru/photo/aac7fecc-2a06-11ea-a0a8-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва и Тбилиси должны найти способы для установления диалога, а разногласия и проблемы в отношениях необходимо оставить в прошлом. Так считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Дипломат отметил позитивный момент в решении в деле освобождения грузинского врача Важи Гаприндашвили, которого осудили в Южной Осетии за незаконное пересечение границы. Об этом Косачев написал в Facebook.

Добрые вести из Южной Осетии. Сторонам удалось найти решение, не нагружающее дополнительно и без того отчаянно сложные отношения Тбилиси и Цхинвала, — отметил сенатор.

По словам Косачева, чем меньше будет таких проблем, тем проще будет Москве восстановить диалог с властями Грузии. Дипломат убеждён в том, что время, когда проблемы надо было искать и обострять, остаётся в прошлом.

Грузинский врач Важи Гаприндашвили был задержан южноосетинскими пограничниками в районе населённого пункта Орчосан Ленингорского района. Врач отказался признавать себя виновным в каких-либо нарушениях, в том числе и в нарушении госграницы. По словам очевидцев, Гаприндашвили заявил пограничникам, что «находится на грузинской земле». Благодаря усилиям всех сторон президент Южной Осетии Анатолий Бибилов помиловал врача.

Косачев отметил, что внимание к этой ситуации привлекла в середине декабря экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе. Дипломат пообещал ей оказать помощь в решении этой проблемы. Косачев рассказал, что работа велась с участием коллег из «других ветвей российской власти, равно как и с задействованием каналов межпарламентского общения с Южной Осетией».

По мнению сенатора, напряжённость в отношениях между Россией и Грузией играет на руку экстремистам, и призвал решать проблемы между странами последовательно и доброжелательно.

Как писал NEWS.ru, ранее Бурджанадзе поблагодарила Косачева за освобождение грузинского врача.