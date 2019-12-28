https://static.news.ru/photo/a90b4d70-294b-11ea-8a03-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Бибилов Фото: presidentruo.org

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов помиловал гражданина Грузии Важи Гаприндашвили, который обвиняется в незаконном пересечении границы.

<…> помиловать осуждённого Гаприндашвили Важу Джондоевича, 1961 года рождения, гражданина Республики Грузия, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, — говорится в указе президента.

Власти Южной Осетии считают, что задержанный в республике 9 ноября грузинский врач Важа Гаприндашвили нарушил границу умышленно. Пока его заключили под стражу на время предварительного расследования — на два месяца. Гаприндашвили был задержан южноосетинскими пограничниками в районе населённого пункта Орчосан Ленингорского района. Он отказался признавать себя виновным в каких-либо нарушениях, в том числе и в нарушении госграницы. Пограничникам мужчина заявил, что «находится на грузинской земле».

Как ранее писал NEWS.ru, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе обратилась к Совету Федерации РФ с просьбой помочь освобождению задержанного в Южной Осетии грузинского врача Важи Гаприндашвили.