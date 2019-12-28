Лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе отметила роль замглавы МИД РФ Андрея Руденко и главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева в деле освобождения грузинского врача Важи Гаприндашвили, которого осудили в Южной Осетии за незаконное пересечение границы.
Я лично благодарю господина Руденко и Косачева, так как они сыграли положительную роль в освобождении господина Важи Гаприндашвили, — написала Бурджанадзе в Facebook.
Политик также поздравила врача и его семью с тем, что это история наконец-то закончилась.
Власти Южной Осетии считают, что задержанный в республике 9 ноября грузинский врач Важа Гаприндашвили нарушил границу умышленно.
Как писал NEWS.ru, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов помиловал гражданина Грузии Важи Гаприндашвили, который обвиняется в незаконном пересечении границы.
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