https://static.news.ru/photo/3b15bd42-2972-11ea-a7e7-fa163e074e61_660.jpg Нино Бурджанадзе Фото: council.gov.ru

Лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе отметила роль замглавы МИД РФ Андрея Руденко и главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева в деле освобождения грузинского врача Важи Гаприндашвили, которого осудили в Южной Осетии за незаконное пересечение границы.

Я лично благодарю господина Руденко и Косачева, так как они сыграли положительную роль в освобождении господина Важи Гаприндашвили, — написала Бурджанадзе в Facebook.

Политик также поздравила врача и его семью с тем, что это история наконец-то закончилась.

Власти Южной Осетии считают, что задержанный в республике 9 ноября грузинский врач Важа Гаприндашвили нарушил границу умышленно.

Как писал NEWS.ru, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов помиловал гражданина Грузии Важи Гаприндашвили, который обвиняется в незаконном пересечении границы.