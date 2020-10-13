Косачев отверг обвинения Норвегии в адрес РФ по кибератакам

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель проинформировал главу МИД РФ Сергея Лаврова о политическом решении Совета Европы ввести санкции против лиц, причастных к отравлению блогера Алексея Навального. Он также призвал Россию к проведению расследования инцидента с оппозиционером.

Боррель подчеркнул, что российское правительство должно сделать всё возможное для тщательного расследования этого преступления в условиях полной транспарентности и полного сотрудничества с Организацией по запрещению химического оружия, — говорится в...