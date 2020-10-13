Косачев отверг обвинения Норвегии в адрес РФ по кибератакам

https://static.news.ru/photo/e4a24974-0d7a-11eb-a39d-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Обвинения Норвегии в адрес России, касающиеся кибератак на парламент страны, бездоказательны. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Как всегда, предъявлены обвинения без утруждения себя доказательствами, — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что Осло также не предложил обсудить этот инцидент на уровне экспертов. Он напомнил, что позже по навету сотрудника норвежского парламента был безосновательно на месяц задержан сотрудник аппарата Совета Федерации. Полиция не смогла доказать его вину, но перед ним даже не извинились, отметил сенатор.
Кибератака произошла в августе 2020 года.
Как писал NEWS.ru, в августе неизвестные хакеры смогли получить доступ к личным данным ряда норвежских парламентариев и сотрудников законодательного органа.
В основном атака затронула рабочие электронные почты нескольких законодателей.