Хакеры взломали электронные почты депутатов парламента Норвегии

https://static.news.ru/photo/db58e6f0-ec61-11ea-a242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sigrid Harms/dpa/Global Look Press

Неизвестные хакеры смогли получить доступ к личным данным ряда норвежских парламентариев и сотрудников законодательного органа.

В основном атака затронула рабочие электронные почты нескольких законодателей. В данный момент IT-служба парламента Норвегии (Стортинга) оценивает нанесённый кибератакой ущерб.

Анализ показывает, что был скачан некоторый объём данных, — приводит ТАСС заявление директора администрации Стортинга Марианны Андреассен.

В сообщении уточняется, что при атаке был принят ряд экстренных мер для того, чтобы остановить кибератаку. По заявлению Андреассен, эти меры дали незамедлительный эффект.

Ранее NEWS.ru сообщал, что хакерам удалось взломать систему Свердловского онкодиспансера и зашифровать результаты анализов пациентов. Однако служба безопасности оперативно восстановила данные.