На первый взгляд в эти дни губернаторские отставки как бы не слишком своевременны. Действительно, в стране — эпидемия, финансовые проблемы и полёт рубля. Регионы мобилизуют все ресурсы, чтобы объявленные нерабочие недели не привели к усугублению социальных проблем. При том, что отставки несдержанного на язык архангельского губернатора Игоря Орлова, равно как и его коллеги Владимира Илюхина, ждали уже давно, а Сергей Гапликов, как мы в своё время писали, и сам просился в отставку. И, видимо, не просто так, поскольку ещё в мае 2019 года появились сведения о том, что, по закрытым опросам, он входил в четвёрку губернаторов с самыми сильными запросами местного населения на отзыв.

Известно, в частности, что руководство Архангельской области согласилось принять за десять миллиардов рублей «плоды», в первую очередь, столичной строительной реновации. И хотя северянам обещали, что ввозимый мусор будет брекетирован, погружён в оболочку и освобождён от органики, уже первая информация о полигоне в районе станции Шиес вызвала явное недовольство местного населения. У архангельских активистов были весьма аргументированные возражения по поводу опасности загрязнения ареала болот, в которых формируются истоки важнейших водных артерий региона, в первую очередь Северной Двины.

Обстановка накалилась, и, поддавшись эмоциям, Игорь Орлов, оскорблённый тем, что его считают пришлым, публично заявил, что он живёт в области уже 20 лет, а те, кто его называет то калининградцем, то украинцем, никто и ничто и вообще «шелупонь». Аудиозапись такого выпада сразу широко разошлась по Интернету.

Местные архангельские активисты подали петицию в президентскую администрацию с требованием отставки несдержанного губернатора. А ведь в будущем сентябре Орлову надо было переизбираться. При том, что в президентской администрации прекрасно понимали, что он неизбираем с таким грузом грехов перед земляками. Более того, Орлов некоторое время назад нарушил формальный запрет и отправился в Минск для встречи с Александром Лукашенко по поручению, дескать, местного олигарха, имеющего интересы в Белоруссии, чем окончательно усугубил положение своих дел.

Но главная проблема состояла в том, что не так просто было найти желающего стать главой столь взбудораженной области. И вот, наконец, преемником Орлова объявлен недавний глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. Правда, и ситуация для него выглядит куда благоприятнее. Во-первых, активное строительство мусорного полигона на станции Шиес прекращено. Более того, стационарные сооружения там даже разобраны. Общественность области несколько успокоилась. А главное, в ситуации пандемии у нового регионального начальника есть шанс по-настоящему проявить себя заботливым руководителем, принимающим правильные и оперативные решения в интересах стабильности в области.

Видимо, подобные же соображения о том, что пандемия даёт шанс новым главам регионов проявить себя исключительно положительно, сподвигли Кремль и на другие давно ожидавшиеся замены. Мол, трудности только усилят взаимную солидарность населения и новых лидеров регионов. При том, что на Камчатке пока официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Но, как и его коллеги по отставке, Илюхин, известный своей нетерпимостью к любым протестным акциям, имел крайне низкий рейтинг доверия.

Так что пандемия, которая, казалось бы, заморозила все процессы в стране, включая и политические, не стала помехой для явно необходимых губернаторских замен. Ну а Александру Цыбульскому в Архангельской области, Владимиру Уйбе в Коми, который мог стать и министром здравоохранения, придётся включаться в напряжённую работу без раскачки.