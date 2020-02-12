Подготовка поправок к Конституции РФ выходит на финишную прямую. Почти за месяц в рабочую группу поступило около 400 предложений, а в профильный комитет Государственной думы — ещё 193, сообщил её сопредседатель Павел Крашенинников. Перед формированием окончательного списка все идеи будут обсуждаться с президентом России Владимиром Путиным. О том, чего ждут участники от беседы с главой государства и какие громкие инициативы они уже успели озвучить — в материале NEWS.ru.

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию завершает свою работу. Сегодня, 13 февраля, её члены встретятся с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить итоги дискуссии. Как пояснил журналистам пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков, возможно, речь пойдёт об основных параметрах возможных изменений в Основной закон, которые пока окончательно не определены.

Сам законопроект о поправке в Конституцию РФ был принят Госдумой в первом чтении ещё 23 января. В документ вошли лишь предложения, озвученные российским главой в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. Так, согласно ему, изменения планируется внести в положения 22-х статей глав 3 — 8 Основного закона. В частности, в проекте предусматриваются расширение полномочий обеих палат парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, а также приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Отдельно в проекте оговаривается проведение по вопросу внесения изменений общероссийского голосования.

Владимир Путин kremlin.ru

Несмотря на то, что президентский вариант конституционной реформы поддержали все без исключения фракции Госдумы, парламентские партии уже успели заявить о том, что работают над внесением своих поправок к принятому в первом чтении законопроекту. Коммунисты и справороссы обозначили своё желание прописать в Основном законе отмену пенсионной реформы, а представители ЛДПР вновь напомнили о необходимости указать в преамбуле роль русского народа. В «Единой России» же какого-то единого пакета поправок не озвучили, ряд депутатов всё же изъявили желание поправить главный российский закон. Так, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой рассказал об инициативе по уточнению понятия брака как «добровольного союза мужчины и женщины», а член ГД, замсекретаря партии Ольга Баталина предложила закрепить в Основном законе реализацию национальных проектов как один из ключевых приоритетов государственной политики.

Свои поправки к конституции готовят и в Совете Федерации. Так, спикер верхней палаты Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам палаты проработать вопрос о включении в текст Конституции понятия «федеральные территории». По её мнению, таким статусом можно наделить озеро Байкал, что поможет «сохранить его для потомков, обеспечить решение всех экологических и иных задач». Кроме того, в Совфеде обсудили и предложение историка Александра Чубарьяна пожизненно назначать президентских сенаторов.

Мы предварительно обсуждали этот вопрос и в комитете по регламенту, и в других форматах. Мы считаем, что можно было бы поддержать, — сказала Матвиенко журналистам, напомнив, что подобные предложения звучали и раньше.

Сенатор Алексей Пушков высказал идею отразить в новой версии Конституции РФ победу во Второй мировой войне.

В преамбуле должны быть закреплены основные решающие исторические точки для нашего государства, — уверен он.

Ещё с одним резонансным предложением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он пообещал молиться за то, чтобы в основной закон было внесено упоминание о боге. Интересно, что эту идею поддержали не только представители других конфессий, но и коммунисты. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что образ бога соответствует «нравственно-духовным основным ценностям нашей державы», а также признался, что Моральный кодекс строителя коммунизма списан с Библии.

Всего в рабочую группу, по словам её сопредседателя Павла Крашенинникова, поступило около 400 поправок. Как рассказал NEWS.ru её член, декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов, итоги подготовки предложений будут обсуждаться на встрече с главой государства.

Надеюсь, мы получим от президента реакцию на те вопросы, которые мы обсуждали. Была проделана интенсивная работа, а была ли она успешна, мы будем судить уже по результату. Сергей Белов декан юридического факультета, завкафедрой конституционного права СПбГУ декан юридического факультета, завкафедрой конституционного права СПбГУ

Последний день приёма поправок к основному — второму — чтению законопроекта 14 февраля. После окончательного принятия конституционного закона и подписания этого документа главой государства, поправки будут вынесены на всенародное голосование. Как пояснил «Коммерсанту» сопредседатель рабочей группы, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, если его результаты «будут положительными, то президент затем издаст специальный акт, которым будут включены поправки в текст Конституции, за которые проголосовали люди, и подпишет его уже после голосования».

Над текстом также работала Виктория Немис.