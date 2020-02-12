Подготовка поправок к Конституции РФ выходит на финишную прямую. Почти за месяц в рабочую группу поступило около 400 предложений, а в профильный комитет Государственной думы — ещё 193, сообщил её сопредседатель Павел Крашенинников. Перед формированием окончательного списка все идеи будут обсуждаться с президентом России Владимиром Путиным. О том, чего ждут участники от беседы с главой государства и какие громкие инициативы они уже успели озвучить — в материале NEWS.ru.
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию завершает свою работу. Сегодня, 13 февраля, её члены встретятся с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить итоги дискуссии. Как пояснил журналистам пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков, возможно, речь пойдёт об основных параметрах возможных изменений в Основной закон, которые пока окончательно не определены.
Сам законопроект о поправке в Конституцию РФ был принят Госдумой в первом чтении ещё 23 января. В документ вошли лишь предложения, озвученные российским главой в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. Так, согласно ему, изменения планируется внести в положения 22-х статей глав 3 — 8 Основного закона. В частности, в проекте предусматриваются расширение полномочий обеих палат парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, а также приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Отдельно в проекте оговаривается проведение по вопросу внесения изменений общероссийского голосования.
Несмотря на то, что президентский вариант конституционной реформы поддержали все без исключения фракции Госдумы, парламентские партии уже успели заявить о том, что работают над внесением своих поправок к принятому в первом чтении законопроекту. Коммунисты и справороссы обозначили своё желание прописать в Основном законе отмену пенсионной реформы, а представители ЛДПР вновь напомнили о необходимости указать в преамбуле роль русского народа. В «Единой России» же какого-то единого пакета поправок не озвучили, ряд депутатов всё же изъявили желание поправить главный российский закон. Так, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой рассказал об инициативе по уточнению понятия брака как «добровольного союза мужчины и женщины», а член ГД, замсекретаря партии Ольга Баталина предложила закрепить в Основном законе реализацию национальных проектов как один из ключевых приоритетов государственной политики.
Свои поправки к конституции готовят и в Совете Федерации. Так, спикер верхней палаты Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам палаты проработать вопрос о включении в текст Конституции понятия «федеральные территории». По её мнению, таким статусом можно наделить озеро Байкал, что поможет «сохранить его для потомков, обеспечить решение всех экологических и иных задач». Кроме того, в Совфеде обсудили и предложение историка Александра Чубарьяна пожизненно назначать президентских сенаторов.
Мы предварительно обсуждали этот вопрос и в комитете по регламенту, и в других форматах. Мы считаем, что можно было бы поддержать, — сказала Матвиенко журналистам, напомнив, что подобные предложения звучали и раньше.
Сенатор Алексей Пушков высказал идею отразить в новой версии Конституции РФ победу во Второй мировой войне.
В преамбуле должны быть закреплены основные решающие исторические точки для нашего государства, — уверен он.
Ещё с одним резонансным предложением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он пообещал молиться за то, чтобы в основной закон было внесено упоминание о боге. Интересно, что эту идею поддержали не только представители других конфессий, но и коммунисты. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что образ бога соответствует «нравственно-духовным основным ценностям нашей державы», а также признался, что Моральный кодекс строителя коммунизма списан с Библии.
Всего в рабочую группу, по словам её сопредседателя Павла Крашенинникова, поступило около 400 поправок. Как рассказал NEWS.ru её член, декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов, итоги подготовки предложений будут обсуждаться на встрече с главой государства.
Надеюсь, мы получим от президента реакцию на те вопросы, которые мы обсуждали. Была проделана интенсивная работа, а была ли она успешна, мы будем судить уже по результату.
Последний день приёма поправок к основному — второму — чтению законопроекта 14 февраля. После окончательного принятия конституционного закона и подписания этого документа главой государства, поправки будут вынесены на всенародное голосование. Как
Над текстом также работала Виктория Немис.
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