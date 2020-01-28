Казалось бы предсказуемая, как смена дня и ночи, российская судебная система оказалась всё ещё способна удивлять, причём в хорошем смысле. 27 января Конституционный суд (КС) РФ заявил о необходимости пересмотра приговора, вынесенного одному из участников протестных акций оппозиции Константину Котову, осуждённому по одной из самых спорных статей Уголовного кодекса 212.1 (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Это определение суда многие эксперты называют едва ли не революционным: дело в том, что до сих пор КС никогда с момента своего основания не выносил подобных решений, строго придерживаясь линии невмешательства в дела, не давая оценок доказательствам. В данном же случае КС взял на себя ответственность указать на ошибки, допущенные правоприменителями.

Напомним, Котова задержали в августе 2019 года. Его дело было рассмотрено судом в рекордно короткий срок: процесс занял всего три дня, и уже 5 сентября активиста признали виновным и назначили четыре года колонии общего режима. Сам он вину не признал, заявив в последнем слове, что судят не его, «а право людей на своё мнение, на свободу слова и на свободу собраний».

И вот Конституционный суд постановил, что судья при вынесении приговора принимал решения на основании статьи 212.1, «расходящемся с её конституционно-правовым смыслом», и постановил в установленном порядке приговор пересмотреть.

Константин Котов Андрей Васильев/ТАСС

Говоря о конституционно-правовом смысле, КС сделал ссылку на собственное постановление по этой статье от 2017 года, в котором было указано, что одно лишь формальное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга не должно приводить к уголовной ответственности и лишению свободы, если обвинение не доказало, что публичное мероприятие утратило свой мирный характер, или не было нанесено реального вреда здоровью или имуществу других людей. При этом судам предписывается учитывать, что проведение любого публичного мероприятия сопряжено с известными неудобствами для не участвующих в нём граждан в виде ограничения движения, создания помех транспорту и так далее. Конституционный суд называет эти обстоятельства «неизбежными издержками свободы мирных собраний» и отмечает, что сами по себе они не могут оцениваться как порождающие угрозу людям или имуществу.

Избрание вида уголовного наказания и определение его размера... должны быть обусловлены реальной степенью общественной опасности совершённого им деяния, что не подразумевает применения лишения свободы в случаях, когда нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия не было сопряжено с утратой им мирного характера, — говорится в постановлении.

Интересно, что лишь в субботу, 25 января, президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить приговор Котову, и многие связали этот шаг главы государства с произошедшей 22 января сменой Юрия Чайки на посту ведомства на Игоря Краснова. Однако в Кремле такую связь отрицают, утверждая, что лидер страны лишь выполнял своё обещание, данное после ежегодной пресс-конференции корреспонденту «Дождя».

Президент пообещал, что сделает это. Свои обещания он всегда выполняет, поэтому было сформулировано поручение прокуратуре — в той формулировке, которая изложена на сайте главы государства, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

И ещё один момент. Конституционный суд также заявил, что законодатели должны внести в статью 212.1 изменения, «направленные на уточнение нормативных оснований привлечения к уголовной ответственности за предусмотренное данной статьёй преступление и мер наказания за его совершение». До тех пор, пока этого не будет сделано, судьи низшей инстанции обязаны руководствоваться в правоприменительной практике именно точкой зрения КС.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из авторов злополучной статьи Игорь Зотов уже заявил изданию «Коммерсант», что Госдума готова отреагировать на замечания Конституционного суда и исправить плоды своих трудов пятилетней давности.

В то время, когда мы вносили этот закон об ужесточении ответственности, он был необходим. Сейчас ужесточать не надо, уже всё принято, что нужно. А вот среагировать на замечания Конституционного суда — никогда не поздно, — сказал он.

Проблема в том, что законотворческая деятельность в нашей стране далеко не всегда отличается высоким качеством и продуманностью, и даже глава государства предложил наделить КС правом проверки законов до их подписания и закрепить это положение в Основном законе. Действительно, получилось так, что в 2014 году, напуганные Майданом депутаты со всем своим штатом юристов соорудили закон, и вдруг спустя пять лет оказалось, что написан он был так себе, применяется тоже не очень-то верно, и нужно теперь его корректировать. При этом сам автор, видимо, до конца не понял в чём проблема: тогда надо было ужесточать — мы и ужесточали, сейчас не надо — мы смягчаем. Главное, что все при деле.