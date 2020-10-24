Киев заявил о готовности США поддержать стратегию по «возврату» Крыма

https://static.news.ru/photo/e6e0d1c8-17f3-11eb-b90d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов готовы к совместной с Киевом работе по вопросу создания проекта «Крымская платформа», направленного на «возвращение» Крыма в состав Украины, сообщает МИД Украины со ссылкой на временного поверенного в делах США на Украине Кристину Квин.

Также Квин заверила, что позиция США по Крыму, озвученная ранее госсекретарём Майком Помпео остаётся «твёрдой и неизменной», говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Украины.

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчёркивала, что процедура голосования прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признаёт итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Киев сообщил о том, что намерен создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу Крыма в июле 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обсудил подобные проекты с представителями Евросоюза, Великобритании, Турции, Канады «и другими партнёрами».

Как писал NEWS.ru ранее, депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет считает, что киевская власть должна прекратить попытки нажиться на Крыме. Время, когда полуостров являлся частью Украины, навсегда ушло, подчеркнул он.