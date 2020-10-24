В Госдуме призвали Киев прекратить попытки «нажиться» на Крыме

https://static.news.ru/photo/c8f5bd48-16b0-11eb-a818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Киевская власть должна прекратить попытки нажиться на Крыме. Время, когда полуостров являлся частью Украины, навсегда ушло, считает депутат Госдумы РФ от региона Михаил Шеремет.

Законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Незалежная потребует от Москвы за «нанесённый ущерб», готовят депутаты Верховной рады. Об этом рассказала накануне глава партии «Голос» Кира Рудик.

Видимо, им всё не даёт покоя Крым, вот и рождаются всякие ущербные идеи. Украине пора прекратить попытки нажиться на полуострове. Время, когда Крым был в составе Украины, ушло безвозвратно, — цитирует российского парламентария РИА Новости.

Он отметил, что Киев на протяжении 20 с лишним лет эксплуатировал Крым, доведя его до упадка. И только благодаря РФ, развивающей полуостров «невероятными темпами», удалось достичь результатов, а Украина обязана компенсировать крымчанам экономический и психологический ущерб, подчеркнул Шеремет.

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчёркивала, что процедура голосования прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признаёт итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сторонники Майдана на Украине сделали всё, чтобы Крым и Донбасс не захотели стать частью Незалежной «образца 2014 года», считает депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. Таким образом он прокомментировал заявление главы МВД соседнего государства Арсена Авакова. По словам руководителя ведомства, Киев приложил максимум усилий, чтобы не потерять полуостров в 2014-м.