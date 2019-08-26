https://static.news.ru/photo/0896cdd8-c80c-11e9-a8e3-fa163e074e61_660.jpg Валерия Касамара Фото: facebook.com/valeria.kasamara

Кандидат в депутаты Мосгордумы и проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от дебатов с не допущенным до выборов в столичный парламент юристом Фонда Борьбы с коррупцией Любовью Соболь. До этого представитель университета была готова дискутировать на радиостанции «Эхо Москвы».

Предложение Любови Соболь провести дебаты с участием студентов Вышки расцениваю как попытку повысить политизацию студенческого сообщества. А она и так сейчас зашкаливает, — написала Касамара в Facebook .

По её мнению, дебаты «предполагают равенство участников», однако Валерия Касамара, по собственному признанию, находится с Любовью Соболь в «заведомо в неравных позициях», в связи с чем политические дебаты «невозможны».

Но я готова начать с ней диалог в более спокойной обстановке, когда политические страсти улягутся, — резюмировала проректор ВШЭ.

Любовь Соболь вызвала на дебаты Валерию Касамару, выпустив 26 августа соответствующее видеообращение.

Когда [не зарегистрированным на выборах в Мосгордуму] кандидатам продлевали аресты, я поняла, что делается это для того, чтобы вы и такие, как вы, были избавлены от их вопросов. Но мы — и, думаю, все остальные — хотим получить ответы, — заявила Соболь.

Дебаты, по её убеждению, будут про «все события, которые произошли в последнее время в Москве», в частности недопуск оппозиционных политиков до выборов в Мосгордуму, протесты в Москве и ситуацию с главой Мосгоризбиркома Валентином Ггорбуновым.

Любовь Соболь предложила провести дебаты в ВШЭ в присутствии студентов, либо на другой площадке «с возможностью вести открытый разговор перед аудиторией».

В интервью телеканалу « Дождь » Касамара заявляла, что согласна на дебаты, которые, по её мнению, должны пройти в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Как писал News.ru, ранее в ВШЭ заявили, что опубликованное открытое письмо сотрудников, выступивших в защиту подвергшегося репрессиям за якобы «массовые беспорядки» студента Егора Жукова, не отражает официальную позицию учебного заведения.