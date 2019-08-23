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Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) заявило, что ранее опубликованное открытое письмо сотрудников, заявивших о политическом нейтралитете, не отражает официальную позицию учебного заведения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВШЭ. Руководство вуза подчеркнуло, что открытое письмо является личной инициативой части сотрудников, которую они проявляют по разным вопросам и в разных формах. Мысли и идеи, высказанные таким образом, отражать официальную позицию ВШЭ не могут.

В документе, размещённом в открытом доступе , подписанты выразили солидарность с теми, «кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах», в частности, с Егором Жуковым, студентом ВШЭ, проходящем по делу о массовых беспорядках. Авторы выражают обеспокоенность происходящими в стране событиями, признают политический нейтралитет, академические и гражданские свободы базовыми корпоративными ценностями и призывают студентов и преподавателей ВШЭ отстаивать свои права только законными способами.

Ранее сотрудники и преподаватели ВШЭ выпустили обращение в Мосгорсуд в защиту Егора Жукова, сообщал News.ru. Документ подписали более 250 человек. Сотрудники ВШЭ настаивают на том, что Жуков является законопослушным и порядочным гражданином, и требуют прекратить уголовное дело против него и других участников протестных акций в Москве за отсутствием состава преступления.