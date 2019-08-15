https://static.news.ru/photo/db6d1de6-bf6c-11e9-ab47-fa163e074e61_660.jpg Валентин Горбунов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ответил на требование лидера КПРФ Геннадия Зюганова уйти в отставку из-за массового недопуска оппозиционных кандидатов до выборов в столичный парламент. Чиновник считает, что его стаж не может быть поводом для ухода на пенсию.

Вы спросите у господина Зюганова, сколько лет он своей руководит партией, являясь депутатом Государственной думы. Думаю, что стаж — не показатель, — цитирует Горбунова РИА Новости .

Валентин Горбунов, которому в этом году исполняется 66 лет, работает в Мосгоризбиркоме с 1993 года, а руководит им с 1995-го.

Как писал News.ru, ранее Геннадий Зюганов обратился к председателю ЦИК Элле Памфиловой с призывом уволить Валентина Горбунова. По словам лидера КПРФ, он бы немедленно отправил главу Мосгоризбиркома в отставку, как того просят кандидаты в депутаты Мосгордумы.