https://static.news.ru/photo/503b6516-c02f-11e9-a504-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Высшая школа экономики (ВШЭ) не собирается отчислять студента Егора Жукова, арестованного по делу о «массовых беспорядках» во время протестов 27 июля в Москве. Об этом заявил первый проректор вуза Вадим Радаев.

Наш студент Егор Жуков — один из задержанных в рамках уголовного дела. О том, что у нас нет отчислений по таким статьям, я даже говорить не буду: разумеется, никаких санкций, отчислений у нас нет и быть не может, — цитирует Радаева ТАСС .

Проректор ВШЭ подчеркнул, что учебное заведение оказывает поддержку Егору Жукову, руководство вуза направляло поручительство за него «сначала в районный суд, затем в Мосгорсуд».

Вадим Радаев напомнил, что в поддержку Егора Жукова сотрудники и студенты ВШЭ подписали множество писем.

Для университета в целом — это вопрос не политический. У нас среди сотрудников и студентов, включая тех, кто выражает поддержку Егору Жукову, есть люди с самыми разными политическими взглядами, они могут взгляды Жукова разделять или не разделять. Мы поддерживаем его потому, что он наш студент, который оказался в такой сложной ситуации, — резюмировал Радаев.

Как писал News.ru, 15 августа Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты и оставил в СИЗО студента ВШЭ Егора Жукова, проходящего по делу о «массовых беспорядках» в Москве 27 июля.

За освобождение Жукова и снятие с него обвинений выступили сотни учёных, а также Рэпер Оксимирон и актриса Чулпан Хаматова.

Кроме этого, за Егора Жукова вступились председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

До этого Венедиктов заявил, что силовики увидели преступление в том, что Егор Жуков пытался увести людей с проезжей части. В его распоряжении оказалась видеозапись, на которой видно, как студент ВШЭ уводит толпу с дороги в переулок на Лубянке. Главред «Эха Москвы» подчеркнул, что силовики задерживают людей, несмотря на отсутствие беспорядков.