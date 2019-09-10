Результаты выборов в Мосгордуму на этот раз просто поразительные. Начиная с 1993 года, какая бы партия ни считалась правящей, ей всегда удавалось создать в городском парламенте твёрдое опорное большинство. Можно долго спорить о том, насколько такая ситуация отвечала принципам стратегического развития города, но здесь, в Москве, никогда даже не пахло расколом в среде политических элит. Притом, что, конечно, чересчур сервильная Мосгордума особой популярностью среди горожан, особым авторитетом не пользовалась. Для многих она оставалась неким придатком к мэрии. Очередным управлением при правительстве города.

И тем не менее ныне, когда в городской парламент пришла тройка яблочников, которые бравируют своим непризнанием возвращения Крыма в состав России, можно говорить о том, что мы наблюдаем вираж из одной крайности в другую. Теперь откровенные русофобы получают не просто престижную трибуну, но и соответствующий статус. А значит, они уже могут претендовать на то, что выражают мнение определённого сегмента горожан. Даже если за них и голосовали просто ради того, чтобы таким образом выразить властям своё недовольство.

Мне кажется, что на этот раз городские власти просто переиграли самих себя. Начнём с того, что отказ от бренда «Единой России» ничего принципиально не дал. Во-первых, потому что многие депутаты не один срок в Мосгордуме «отмотали» и прежде никогда своей политической принадлежности не скрывали. А тут вдруг напала на них странная стыдливость, и предпочли они числиться независимыми. Притом что голосуют в округах зачастую за тех, к кому уже привыкли и чья персона не вызывает отторжения. В конце концов, работает сарафанное радио.

А потому перекрашивание единороссов в независимых воспринималось чуть ли не как признак паники во властной среде, как наивная попытка обмануть избирателя, который уж сам обманываться был не рад. А кто за слабую власть проголосует?

Теперь, кстати, не совсем понятно, как независимые будут образовывать свою фракцию в Мосгордуме. Они решительно сбросят свой флёр и объявят себя стойкими единороссами? Или всё-таки по примеру прошлой Мосгордумы и ради сохранения приличия сформируют группу под нейтральным названием типа всё той же «Моей Москвы»?

Сергей Собянин Сергей Булкин/News.ru

С другой стороны, не ясна была и роль мэра Собянина, который в прошлом году уверенно переизбрался на свой пост. В результате, с одной стороны, он явно с расчётом произвести впечатление на самый стойкий провластный электорат, пенсионеров, заявляет о повышении минимальной московской пенсии до 19,5 тысячи. С другой, некому в реальности было реализовать эффект такого «подарка», поскольку нет ни «списка Собянина», ни депутатов, которых он конкретно поддерживал и которые готовы были, дескать, и дальше вместе с ним бороться за благосостояние старшего поколения.

Собственно, уже было отмечено, что креатива со стороны провластных кандидатов и их пиарщиков было ноль. Ничего кроме дорогих билбордов и завешанных портретами «независимых» остановок общественного транспорта. Портретами, на которых их сообразительные противники с удовольствием указывали их напрасно скрываемую партийную принадлежность.

К слову, о той же явке. Два года назад власти уже наступили на грабли, предпочитая засушивать муниципальные выборы, надеясь, что пенсионеры и бюджетники и так придут. А прочих и не надо. Но тогда всё вышло наоборот. В самых престижных центральных округах к урнам пришла протестная публика, и ряд муниципальных образований она буквально отдала под управление откровенных внесистемщиков.

И вот опять низкая явка, и её последствия очевидны. Голосовать опять пришла активная оппозиционная часть общества, а хорошая погода привязала классическое поколение к дачным участкам, садам, где дозревает антоновка.

Но как иногда шутят: после выборов руки опускаются. Теперь в столице новая думская реальность. И с ней жить годы.