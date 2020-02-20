Понятно, что новый статус недавнего премьера Дмитрия Медведева интригует. Должность ему предложена новая, а потому её статус, компетенция и, главное, возможности до конца не понятны. Тут же возникают разного рода утечки с традиционными ссылками на неназванные, но очень авторитетные источники, утверждающие, что якобы уровень и специфика задач Медведева в Совбезе остаются предметом закрытой, но горячей дискуссии. Изначально утверждали, что Дмитрий Анатольевич должен заниматься в Совбезе проблемами наших силовых структур, начальников которых и впредь будет назначать президент при согласовании их кандидатур в Совете Федерации.

Видимо, для Медведева такой круг задач был бы наиболее выигрышным, учитывая, что его относят к либеральному крылу власти, которое так или иначе соперничает за влияние с силовиками. Собственно, в Совбезе Медведев мог как бы примирять обе околовластные силы, уделяя немалое внимание, в том числе и расходованию бюджетных средств силовыми ведомствами. А эта статья бюджета требует особого контроля при всей её закрытости. Однако, как свидетельствуют всё те же источники, часть членов Совбеза выступают за то, чтобы в компетенции Медведева, как заместителя руководителя Совета безопасности, были исключительно вопросы международной политики. Известно, что у нас министр иностранных дел также условно относится к силовикам. Причём идея международной специализации вроде даже превалирует.

Естественно, что от того, чем в результате будет в Совбезе заниматься Медведев, во многом будет зависеть и его авторитет в системе переформатированной власти. Чем шире окажется его компетенция и круг решаемых задач, тем выше будут его шансы вернуться в самом недалеком будущем на первые политические и государственные роли.

Ещё один нюанс его нового статуса можно объяснить традициями, сохранившимися с ещё советских времен. Все ждут того, станет ли Дмитрий Анатольевич, в случае необходимости, заменять президента в кресле председателя на заседаниях Совбеза. Мы же помним, как секретарь ЦК КПСС, который вёл заседания секретариата в отсутствии генсека, молвой и рассматривался в качестве преемника. Теперь те же стандарты пытаются применить и к статусу Медведева. Тем более, что, по некоторым прогнозам, именно Совбез, а не Госсовет может стать центром власти после так называемого трансфера власти. Считается, что узость круга его участников обеспечит динамизм принимаемых решений и их секретность.

И на этом фоне такие мелочи, как уровень его охраны, представительность аппарата, постоянная рабочая резиденция (сейчас говорят о предоставлении ему здания особняка Морозова, где раньше помещался Комитет дружбы с зарубежными странами) играют уже второстепенную роль. А вот от того, сохранит ли Дмитрий Анатольевич пост лидера правящей партии, зависит много. Недаром же, скорее всего, после парламентских выборов 2021 уже не только премьера, но и персоналии правительства будет утверждать Госдума.

Так что, новая должность Медведева и её возможная специфика оставляют немало вопросов.