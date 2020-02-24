Федеральный совет партии «Яблоко» исключил из рядов активиста и организатора интернет-игр в покер Максима Каца и его пятнадцать сторонников. На этот эпизод внутрипартийной склоки можно было бы и не обращать особого внимания, если бы таких актов коллективного наказания в стране не фиксировалось бы со времен борьбы с право-левоуклонистами при товарище Сталине. Как сказал бы Черномырдин, никогда такого не было, и вот опять случилось.

Самое удивительное, что Каца исключили из «Яблока» во второй раз. И этот случай по-своему уникален для наших партийных будней. Неуёмный активист становится просто злым гением нашей разномастной либеральной оппозиции, поскольку любой его жест по сближению с братьями по разуму неизменно заканчивается битьем посуды и скандалами. Одни считают нашего героя мастером проведения разного рода предвыборных и рекламных акций, в первую очередь, направленных на молодое поколение. Другие — скандалистом, интриганом. И вообще — персонажем, который слишком много на себя берет, постоянно перетягивает одеяло и претендует на роли, что называется, не по политическому росту.

Кац работал с Алексеем Навальным в ходе его мэрской кампании. Впервые ввёл в столичную предвыборную практику размещение на улицах так называемых агитационных «кубов», организовал раздачу уймы литовок. И был изначально высоко оценен соратниками Навального, но потом сам Алексей демонстративно разорвал с ним отношения. С Гудковым-младшим Кац вёл кампанию по избранию в сентябре 2017 столичных муниципальных депутатов. Причём внесистемщики добились тогда определённых успехов. Но вскоре чёрная кошка пробежала между недавними политическими концессионерами. И так повсюду: Каца привлекают, а потом посылают по известному адресу.

Стоило Кацу вступить в «Яблоко» и привести с собой более трёх сотен кандидатов на получение партийных билетов, как тогдашний лидер московского отделения Сергей Митрохин пришёл в ужас и обвинил неофита в попытке рейдерского захвата партийного бастиона в Москве. Части кандидатов с ходу было отказано в партийном приеме. Но Митрохин свой пост всё равно потерял. А вскоре Каца в первый раз исключили из «Яблока», правда, затем федеральное бюро партии его восстановило. Очень уж нужны были навыки массового организатора и режиссёра предвыборных кампаний. Ныне сам Максим Кац утверждает, что большинство яблочников, избранных в органы власти в разных частях нашей необъятной страны, победили благодаря его участию. Не исключено, что это факт как раз и беспокоит кабинетное руководство партии. Их отношение к Кацу, видимо, описывается известной фразой о «мавре, сделавшим свое дело». Но Кац не уходит в тень до следующего вызова, а потому ему вновь приписали провоцирование скандалов в партии и угрозу её раскола. Даже в неуспешном ныне «Яблоке» есть своё руководство, свой аппарат, своя система выдвижения и замещения. И партийная бюрократия не собирается что-то менять в угоду такому «выскочке».

Собственно, вся недолгая история карьеры Каца, «агитатора, горлана-главаря», напоминает классический меченый атом, который проходя по картине нашей оппозиции вскрывает причины её недееспособности, нежелания объединяться, договариваться. Вождизм её лидера, страх аппаратов утратить то, что они имеют. А раз так, то управления президентской администрации, отвечающие за проведение внутренней политики, могут чувствовать себя уверенно, наблюдая за террариумом оппозиционеров.