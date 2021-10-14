Инсайдер предсказал назначение помощника Путина главой МВД

Источник в силовых ведомствах сообщил, что новый помощник президента РФ Дмитрий Миронов, который недавно покинул пост главы Ярославской области, может возглавить Министерство внутренних дел России. Об этом пишет URA.RU.

Дмитрий Миронов пока назначен помощником президента, но существует вероятность, что он может возглавить Министерство внутренних дел России. Миронова, скорее всего, сменит главный федеральный инспектор Виктор Костин, — сообщил источник.

На данный момент должность главы МВД РФ занимает Владимир Колокольцев.

Ранее на открытии сессии Государственной думы VIII созыва случился конфуз. Депутат Валентина Терешкова забыла выключить свой микрофон, и её короткая перепалка с коллегой Светланой Савицкой стала достоянием общественности. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Во время небольшого перерыва Терешкова обратилась к Савицкой с вопросом: «Где поклонник ваш?» Та удивилась и уточнила: «Какой?» «Жириновский!» — ответила ей депутат. На что Савицкая отрезала: «Это ваш поклонник!»