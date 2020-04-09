Политика

МИД Чехии объяснило отказ передать Москве памятник маршалу Коневу

08:13, 10 апреля 2020
Фото: Cihla Radek/Global Look Press

В Чехии отказались передать российской стороне демонтированный памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Как сообщили в чешском МИД, монумент планируют перенести в один из местных музеев.

Памятник является собственностью района Прага-6, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там подчеркнули, что демонтаж памятника чешской стороной не считается «нарушением обязательств чешской стороны, проистекающих из договоров с Россией», передаёт «Газета.ru».

Ранее с просьбой передать памятник России обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Скульптуру военачальника демонтировали 3 апреля — через полвека после установки, писал NEWS.ru.

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