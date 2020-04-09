МИД Чехии объяснило отказ передать Москве памятник маршалу Коневу

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Три государства не согласились снизить добычу нефти, как того требует соглашение ОПЕК+. Переговоры стран-нефтепроизводителей продолжаются, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

По информации издания, члены ОПЕК, Россия, Казахстан и Азербайджан договорились сократить общий объём добычи на 10 млн баррелей в сутки. Разногласия начались при обсуждении квот для отдельных участников сделки. Сейчас...