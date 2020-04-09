Мир

Минобороны призвало чехов передать РФ снесённый памятник маршалу Коневу

22:36, 09 апреля 2020 254
Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Министр обороны Сергей Шойгу направил письмо руководителю военного ведомства Чехии. Шойгу призвал передать России памятник советскому маршалу Ивану Коневу, снесённый в Праге.

Скульптуру военачальника демонтировали 3 апреля — через полвека после установки.

Однако представитель Минобороны Чехии подчеркнул, что не сможет выполнить просьбу Шойгу, потому что памятник принадлежит муниципалитету района Прага-6, — сообщает «Политика сегодня».

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Александр Шерин предложил выкупить скульптуру и установить напротив чешского посольства в Москве «в назидание».

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях