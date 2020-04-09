Минобороны призвало чехов передать РФ снесённый памятник маршалу Коневу

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Китайский МИД пожелал американцам скорее победить коронавирус, отвергнув «попытки политизировать пандемию, обвинить КНР и переключить общественное внимание». Действия властей Китая не единожды критиковали президент Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео.

Обвинения не избавят от вируса. Мы надеемся, что увидим победу американского народа над вспышкой коронавируса как можно скорее, — цитирует ТАСС китайского дипломата Чжао Лицзяня. Представитель китайского МИД не уточнил,...