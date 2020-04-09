Минобороны призвало чехов передать РФ снесённый памятник маршалу Коневу

Министр обороны Сергей Шойгу направил письмо руководителю военного ведомства Чехии. Шойгу призвал передать России памятник советскому маршалу Ивану Коневу, снесённый в Праге.
Скульптуру военачальника демонтировали 3 апреля — через полвека после установки.
Однако представитель Минобороны Чехии подчеркнул, что не сможет выполнить просьбу Шойгу, потому что памятник принадлежит муниципалитету района Прага-6, —
сообщает«Политика сегодня».
Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Александр Шерин предложил выкупить скульптуру и установить напротив чешского посольства в Москве «в назидание».
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