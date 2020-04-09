Снесённый памятник Коневу могут установить перед посольством Чехии в РФ

https://static.news.ru/photo/38135f2a-7a42-11ea-96e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Демонтированный в Праге памятник маршалу Коневу можно установить напротив посольства Чехии в Москве, предложил первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин. По его словам, снесённый монумент должен находиться перед представительством европейской страны в назидание.

Памятник напротив посольства — это будет назиданием им. И нам в том числе. Урок только один надо извлечь: если вы какую-то территорию освобождаете от противника, её никогда покидать не нужно, — приводит слова парламентария издание «Подъём».

Снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге вызвал протест чешских ветеранов Второй мировой войны. Как заявил председатель Комитета участников антигитлеровского Пражского восстания, заместитель главы Чешского союза борцов за свободу Эмил Шнеберг, этот акт является кощунством над памятью павших в боях с нацистами красноармейцев и чешских патриотов.

По мнению общественника, который лично принимал участие в восстании пражан против немецких оккупантов в 1945 году, если бы Советская армия под командованием маршала Конева не смогла быстро оказать помощь восставшим (преодолев сопротивление миллионной группировки войск нацистов, находившейся в начале мая в Чехии), то Прага была бы разрушена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали в округе Прага-6. Его открыли в 1980 году на площади Интербригады в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Полководец командовал одним из трёх фронтов, участвовавших в операции.