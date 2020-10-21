Госдума во втором чтении приняла законопроект о правительстве РФ

https://static.news.ru/photo/1a5f95c4-138b-11eb-96ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Государственной думой во втором чтении принят законопроект о правительстве РФ, устанавливающий порядок его формирования, а также полномочия кабинета министров.

На пленарном заседании в среду, 21 октября, Госдума во втором — основном — чтении одобрила проект закона, внесённый президентом РФ Владимиром Путиным. Документ регламентирует новый порядок формирования кабмина с учётом конституционных изменений.

Согласно законопроекту, определяется не только статус правительства, но также организационно-правовые основы его формирования и деятельности. В соответствии с действующей редакцией закона, правительство осуществляет исполнительную власть, тогда как проект ФКЗ предусматривает осуществление исполнительной власти не только правительством, но и другими федеральными органами под общим руководством президента.

В документе закрепляется положение, согласно которому правительство является частью единой системы публичной власти. Оно контролирует и координирует деятельность органов исполнительной власти, а также способствует устранению возможных разногласий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ рассматривает инициативу реформирования институтов развития. В числе прочих изменений возможен уход Анатолия Чубайса с поста руководителя госкорпорации «Роснано». По данным СМИ, он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отпустить его на пенсию.