Госдума сочла испытания ракет «Нептун» на Украине запугиванием крымчан

https://static.news.ru/photo/5d77677c-a32b-11ea-8de1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/free-photos-242387

Киев разочаровался в эффективности ограничительных мер Запада против РФ и поэтому перешёл к тактике запугивания жителей Крыма, проводя военные испытания. Об этом заявил депутат Руслан Бальбек.

По мнению парламентария, Украина не отказывается от идеи о силовом возвращении Крымского полуострова. При этом украинская сторона некоторое время работала над совершенствованием наступательных видов вооружений. Как отметил Бальбек, чтобы показать: «Смотрите, наши ракеты и до Крымского моста долетят».

Депутат также заметил, что Украина испытывает крылатые ракеты, в тот же момент заявляя о миролюбии и заботе о якобы своих гражданах, проживающих в Крыму

Наглая ложь и беспардонный цинизм. Это тактика запугивания крымчан, — цитирует Бальбека РИА Новости.

При этом парламентарий подчеркнул, что войска РФ смогут оперативно поразить любую цель, если она будет представлять опасность для полуострова.

Поводом для комментария парламентария стало сообщение об успешных испытаниях украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» на полигоне Алибей.

Как писал NEWS.ru, ранее экс-премьер Украины напомнил, чем была страна до вхождения в СССР.