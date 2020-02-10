https://static.news.ru/photo/b5c5ec1a-4c09-11ea-9704-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Ming/Xinhua/Global Look Press

Председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что выборы в Милли Меджлис Азербайджана прошли в соответствии с демократическими стандартами. По его словам, процесс был конкурентным и открытым.

Он обвинил европейских наблюдателей в предвзятости и «двойных стандартах, сообщили в пресс-службе политика. Претензией БДИПЧ ОБСЕ было отставшие отсутствие условий для победы кандидатов при наличии условий для участия в выборах.

Но условия для своей победы должны создавать сами кандидаты, завоевывая доверие у своих избирателей <...> Немногочисленные нарушения, которые, кстати, уже оперативно расследует ЦИК республики, никак не могут повлиять на легитимность выборов. Обвинения в непрозрачности и недемократичности — просто, извините за непарламентское, «притянуты за уши», — подчеркнул парламентарий.

Депутат поздравил народ Азербайджана и выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новым составом парламента.

Как ранее писал NEWS.ru, представители миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что избирательные комиссии разных уровней, работавшие 9 февраля, на выборах в парламент Азербайджана, обеспечили прозрачность своей деятельности для международных наблюдателей. Однако это не сделало выборы свободными и непредвзятыми. По мнению международных экспертов, серьёзные нарушения были допущены при подсчёте голосов.

Украинский депутат Артур Герасимов, в частности, подчеркнул, что «кандидатам были даны возможности для участия, но не даны возможности для победы». Наблюдатели зафиксировали нарушения при подведении итогов выборов в половине рассмотренных случаев.

К настоящему моменту 100% протоколов уже обработано. По предварительным итогам, победу на выборах одерживает правящая партия «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»), возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, которая может получить до 71 парламентского мандата.