https://static.news.ru/photo/86a0f69e-4c01-11ea-982d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Baku Allexander Makarov/Russian Look/ Global Look Press

Избирательные комиссии разных уровней, работавшие в воскресенье, 9 февраля, на выборах в парламент Азербайджана, обеспечили прозрачность своей деятельности для международных наблюдателей. Однако это не сделало выборы свободными и непредвзятыми.

Как передаёт ТАСС, заявления такого рода озвучили представители миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По мнению международных экспертов, серьёзные нарушения были допущены при подсчёте голосов.

Украинский депутат Артур Герасимов, в частности, подчеркнул, что «кандидатам были даны возможности для участия, но не даны возможности для победы». Наблюдатели зафиксировали нарушения при подведении итогов выборов в половине рассмотренных случаев.

К настоящему моменту 100% протоколов уже обработано. По предварительным итогам, победу на выборах одерживает правящая партия «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»), возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, которая может получить до 71 парламентского мандата.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, выборы в парламент Азербайджана признала легитимными Шанхайская организация сотрудничества.