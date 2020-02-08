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Дорожный конфликт перерос в массовые беспорядки между жителями двух сёл Кордайского района Жамбылской области на юге Казахстана из-за подстрекательства в соцсетях, считает замминистра МВД страны Алексей Калайчиди.

Это был дорожный конфликт. Одни ехали на автомобиле прямо — трое. Ещё трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. Конфликт о том, кто кому не...