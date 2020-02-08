Делегация наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе внеочередных выборов в парламент Азербайджана признала прошедшее волеизъявление легитимным.
По словам главы миссии ШОС, заместителя генсека организации Шерали Джонона,также голосование признано прозрачным, демократичным и соответствующим международным обязательствам страны,
Ранее NEWS.ru писал, что в Азербайджане 9 февраля прошли досрочные выборы в миллимеджлис (парламент), ставшие очередным шагом на пути обновления политической системы республики.Согласно итогам, правящая партия «Новый Азербайджан» сохранила за собой большинство депутатских мандатов.
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