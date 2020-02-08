В Азербайджане 9 февраля прошли досрочные выборы в Милли меджлис (парламент), ставшие очередным шагом на пути обновления политической системы республики. Впрочем, если верить данным экзит-поллов, сенсации не случилось: правящая партия «Новый Азербайджан» сохранила за собой большинство депутатских мандатов. Очевидно, внутриполитический курс страны и её отношения с другими государствами в ближайшее время не претерпят серьёзных изменений.

Официальные итоги голосования будут озвучены через несколько дней, однако данные экзит-поллов, собранные американским центром социологических исследований Arthur J. Finkelstein & Associates в день выборов, весьма показательны. Согласно им, 69 из 125 парламентских мест, вероятно, займут депутаты от пропрезидентской партии «Новый Азербайджан». Независимые кандидаты получат, по результатам опроса, 41 мандат. Таким образом серьёзную конкуренцию «Новому Азербайджану» не смогло составить ни одно из 18 политических объединений, зарегистрировавшихся для участия в выборах.

Регистрирация избирателя на парламентских выборах в Азербайджэане. Мурад Оруджев/РИА Новости

Решение о внеочередном голосовании было инициировано представителями правящей партии ещё в прошлом году. Этому шагу предшествовали серьёзные перестановки в правительстве, призванные, по мнению аналитиков, обновить вертикаль власти. С этой же целью и к выборам в парламент «Новый Азербайджан» подготовился тщательно, радикально «освежив» свой состав. Из 123 выдвинутых партией кандидатов только 48 ранее были депутатами, остальные же, в основном, это относительно новые фигуры на политическом поле. Всего на выборы зарегистрировался 1321 человек — рекордное количество для республики.

Хотя правящая партия и обновила состав своих кандидатов, сделав ставку на молодых технократов, сам факт её победы вовсе не свидетельствует о том, что в краткосрочной перспективе произойдёт какое-либо форсированное реформирование, отмечают аналитики.

Настоящие реформы законодательной власти, если начнутся, то потом, и мало будут зависеть от состава парламента, — считает, в частности, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.

Тем не менее, итоги парламентских выборов весьма показательны в контексте как внутренней, так и внешней политики Азербайджана. В первую очередь, партия власти укрепила свой статус, а также в очередной раз убедительно доказала, что единым фронтом местная оппозиция выступать на данный момент совершенно не готова. Объявив досрочные выборы, «Новый Азербайджан» одновременно и продемонстрировал приверженность демократическому подходу, что ценится западными партнёрами, и перехватил инициативу у своих оппонентов. Как подчёркивает ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов, слабость противников власти связана, в первую очередь, с тем, что они практически лишены поддержки извне. Для США и Евросоюза Азербайджан — надёжный партнёр по решению ряда проблем, и потому на Западе не заинтересованы в давлении на власти республики. На парламентские выборы 9 февраля прибыло более 800 международных наблюдателей, и серьёзной критики относительно хода голосования от них не прозвучало.

Жители Баку получают бюллетени. Мурад Оруджев/РИА Новости

Во-вторых, победа «Нового Азербайджана» означает и то, что связи Москвы с Баку останутся на прежнем стратегическом уровне. Для России подобная ситуация вполне комфортна: стороны уже неоднократно подтверждали доверительные отношения, тесно сотрудничая, в том числе, по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, а также по реализации Конвенции о правовом статусе Каспия. В декабре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым оценил отношения между государствами как «стратегическое партнёрство». Баку со своей стороны также выступает в роли посредника в непростых отношениях Кремля с западными странами, регулярно предоставляя площадку для переговоров по линии Россия-НАТО.