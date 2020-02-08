В Азербайджане 9 февраля прошли досрочные выборы в Милли меджлис (парламент), ставшие очередным шагом на пути обновления политической системы республики. Впрочем, если верить данным экзит-поллов, сенсации не случилось: правящая партия «Новый Азербайджан» сохранила за собой большинство депутатских мандатов. Очевидно, внутриполитический курс страны и её отношения с другими государствами в ближайшее время не претерпят серьёзных изменений.
Официальные итоги голосования будут озвучены через несколько дней, однако
Решение о внеочередном голосовании было инициировано представителями правящей партии ещё в прошлом году. Этому шагу предшествовали серьёзные перестановки в правительстве, призванные, по мнению аналитиков, обновить вертикаль власти. С этой же целью и к выборам в парламент «Новый Азербайджан» подготовился тщательно, радикально «освежив» свой состав. Из 123 выдвинутых партией кандидатов только 48 ранее были депутатами, остальные же, в основном, это относительно новые фигуры на политическом поле. Всего на выборы зарегистрировался 1321 человек — рекордное количество для республики.
Хотя правящая партия и обновила состав своих кандидатов, сделав ставку на молодых технократов, сам факт её победы вовсе не свидетельствует о том, что в краткосрочной перспективе произойдёт какое-либо форсированное реформирование, отмечают аналитики.
Настоящие реформы законодательной власти, если начнутся, то потом, и мало будут зависеть от состава парламента, — считает, в частности, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.
Тем не менее, итоги парламентских выборов весьма показательны в контексте как внутренней, так и внешней политики Азербайджана. В первую очередь, партия власти укрепила свой статус, а также в очередной раз убедительно доказала, что единым фронтом местная оппозиция выступать на данный момент совершенно не готова. Объявив досрочные выборы, «Новый Азербайджан» одновременно и продемонстрировал приверженность демократическому подходу, что ценится западными партнёрами, и перехватил инициативу у своих оппонентов. Как
Во-вторых, победа «Нового Азербайджана» означает и то, что связи Москвы с Баку останутся на прежнем стратегическом уровне. Для России подобная ситуация вполне комфортна: стороны уже неоднократно подтверждали доверительные отношения, тесно сотрудничая, в том числе, по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, а также по реализации Конвенции о правовом статусе Каспия. В декабре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым оценил отношения между государствами как «стратегическое партнёрство». Баку со своей стороны также выступает в роли посредника в непростых отношениях Кремля с западными странами, регулярно предоставляя площадку для переговоров по линии Россия-НАТО.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен