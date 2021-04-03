Госдума обсудит с МИД и Россотрудничеством поддержку россиян на Украине

https://static.news.ru/photo/f075ee70-9562-11eb-92f6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума обсудит с Министерством иностранных дел и Россотрудничеством меры по поддержке российских граждан на Украине. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Мы обсудим с руководством МИД и Россотрудничества меры, которые необходимо принять в этой ситуации, чтобы без поддержки не остались наши соотечественники и граждане Украины, стремящиеся к сохранению отношений с Россией, — написал Володин в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский привёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о применении санкций против российских компаний, в том числе Россотрудничества и компании «Волга-Днепр».

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что испытывает гордость за президента Украины Зеленского. Так дипломат отреагировала на введение санкций. Она пояснила, что Зеленский «не лох», а в стране, видимо, больше нет проблем, кроме введения санкций.