https://static.news.ru/photo/7370f90c-549e-11ea-a5ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обсуждение идеи выражения вотума недоверия министрам может превратить Думу в место, где обсуждаются «персональные дела». Разные политические фракции могут слишком увлечься этой темой, поэтому эта идея в Госдуме не обсуждалась, пояснил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников.

Было предложение в том числе, чтобы ставить вопрос о недоверии конкретным министрам, но мы на данный момент от этого отказались. Я, честно говоря, в начале был «за» всю эту историю, но я боюсь, что у нас вся Дума превратится в обсуждение «персональных дел», — пояснил Крашенинников.

Госдума приняла в первом чтении 23 января законопроект о поправках в Конституцию. Он предлагает доверять согласование и утверждение кандидатуры премьера Госдуме, а также всех вице-премьеров и федеральных министров. Их Госдуме должен представлять глава правительства. Предлагалось, чтобы депутаты могли выражать вотум недоверия конкретным министрам.

NEWS.ru сообщал, что в общей сложности в Основной закон могут внести примерно 40 смысловых поправок. Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию Андрей Клишас заявил, что каждая из поправок находится в работе.