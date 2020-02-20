https://static.news.ru/photo/e3c76dd0-548f-11ea-b1f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В общей сложности смысловых поправок в текст Конституции России будет примерно 40. Окончательное число изменений станет известно после готовности документа ко второму чтению. Данную информацию в пятницу, 21 февраля, в разговоре с журналистами огласил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию Андрей Клишас.

По словам сенатора, каждая из поправок в Основной закон России в настоящее время находится в работе, поэтому пока что подсчитать их не получается. Однако, подчеркнул Клишас, примерно их будет около 40. Статистика изменений будет приведена, но случится это не раньше, чем документ окончательно подготовят ко второму чтению.

Наверное, всего будет порядка 40 поправок, примерно. Но в тексте правок будет больше, потому что есть поправки сквозные, когда одна поправка требует изменения текста в нескольких местах, — приводит ТАСС слова Андрея Клишаса.

Как ранее писал NEWS.ru, когда люди перестают изучать и разбираться в Основном законе страны, они перестают воспринимать его положения, как нормы прямого действия. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас.