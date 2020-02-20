https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Когда люди перестают изучать и разбираться в Основном законе страны, они перестают воспринимать его положения, как нормы прямого действия. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас.

Сенатор на пленарном заседании международной конференции «Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика» пояснил, что Основной закон от 1993 года выполнил свою роль и является выдающимся документом, передаёт РИА Новости.

Однако, Конституция — это не памятник. И отношение к ней как к некому памятнику, когда её перестают понимать, изучать и не воспринимают нормы как нормы прямого действия тоже наблюдалось у граждан, — напомнил Клишас.

Сопредседатель рабочей группы по поправкам напомнил, что в последние годы вопрос о внесении изменений в Конституцию вставал не раз. При этом общественность всегда разделялась на два лагеря: те кто убеждён в стабильности текста и конституционно-правового регулирования и те, кто воспринимают Конституцию как памятник эпохе и событиям 1993 года.

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники Центра политической конъюнктуры проанализировали риски и страхи россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента.