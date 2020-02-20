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Сотрудники Центра политической конъюнктуры проанализировали риски и страхи россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента. В их опросе приняли участие жители Москвы, Перми, Волгограда и Иркутска. Наиболее выраженным страхом россияне назвали обострение борьбы за власть между различными политическими силами и новый передел собственности.

«В стране установится бардак, беспорядок»; «Путин показал себя гарантом стабильности, неизвестно, что будет, когда он уйдёт», — цитирует РБК высказывания участников опроса.

Многие респонденты не видят преемника Путина, семьи с детьми испугались отмены пособий, а кто-то предсказал обострение межнациональных конфликтов. Среди рисков средней выраженности — рост коррупции и нарастание угрозы враждебных действий со стороны США. К периферийным страхам авторы исследования отнесли ухудшение экономической ситуации в стране и снижение её обороноспособности. В целом эксперты пришли к выводу, что опасения граждан в связи с уходом президента, объясняются их личным опытом жизни при Брежневе, Горбачёве и Ельцине.

Как писал NEWS.ru, в течение месяца почти каждый день федеральное информационное агентство ТАСС будет публиковать новую часть интервью с Владимиром Путиным. Таким образом, вплоть до 25 марта именно российский президент безальтернативно будет самым часто упоминаемым и цитируемым лицом в российских СМИ. Вероятно, это ему принципиально важно накануне голосования по новому тексту Конституции, который, конечно, является его самым значимым и масштабным проектом за 20 лет.