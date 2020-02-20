20.02.2020 не только красивая дата для свадьбы, но и день старта, пожалуй, самого статусного политического сериала года. В течение месяца почти каждый день федеральное информационное агентство ТАСС будет публиковать новую часть интервью с Владимиром Путиным. Таким образом, вплоть до 25 марта именно российский президент безальтернативно будет самым часто упоминаемым и цитируемым лицом в российских СМИ. Хотя вряд ли он мог пожаловаться на недостаток внимания раньше.

Понятно, что любое интервью — это результат совпадения желаний двух (или более) человек, где одна сторона хочет о чём-то узнать, а вторая — о чём-то рассказать. Проект «20 вопросов Владимиру Путину», по словам интервьюера Андрея Ванденко, символичен, потому что сейчас 2020 год, и глава государства у власти тоже 20 лет. С конца прошлого года многие журналисты подводили свои итоги этому отрезку в политической жизни страны, и вот теперь главный герой, похоже, захотел высказаться сам.

Для затравки нам предложили поговорить о делах совсем свежих — отставке правительства Дмитрия Медведева, новом кабинете министров и работе для старого премьера. В целом, если изложить эту часть интервью кратко, то здесь президент объяснял , что все стремительные перемены последнего месяца на самом деле были вовсе не поспешными, а продуманными, своевременными и тщательно спланированными.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев kremlin.ru

Так, он рассказал, что обсуждал с Медведевым его будущую отставку; объяснил, чем руководствовался, принимая решение о преемнике своего давнего напарника по «тандему»; рассказал, зачем понадобилось менять кабинет министров. В очередной раз прозвучала фраза, ставшая за последние несколько лет для Владимира Владимировича уже чуть ли заклинанием: «Не может быть... никакого времени на раскачку».

Говоря о формировании нового кабмина, а вернее — о том коротком сроке, за который эта задача была решена — Путин резонно заметил, что «здесь рассусоливать нельзя», и «Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год». Также он рассказал о том, как согласовывал конкретные кандидатуры с Михаилом Мишустиным и даже в случае разногласий шёл ему навстречу. Призвал смотреть на налоговую службу не как на инструмент для выколачивания денег из людей, а как на ведомство, которое должно сделать уплату налогов максимально прозрачной и простой.

«Это не просто взять и выдрать деньги с человека, это организовать работу таким образом, чтобы и налогоплательщикам, и государству было комфортно друг с другом работать и чтобы было понятно, как это организовано», — рассказал он.

Из откровений — признание о том, что главе государства на выбор предлагали три или четыре кандидатуры премьера, среди которых не было бывшего главы ФНС, его Путин выбрал сам.

Михаил Мишустин и Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

В целом, предложенный нам формат может оказаться очень эффективным. Президент у нас любит говорить и доносить свою точку зрения, объяснять, почему всё устроено так, а не иначе. И когда нам раз в день предлагают десятиминутный фрагмент, посвященный одной теме (или нескольким близким), то сам Путин может быть уверен, что его рассуждения, например, о принципах формирования правительства не затеряются на фоне Украины или рассказа о новых невиданных ранее баллистических ракетах. Вероятно, это ему принципиально важно накануне голосования по новому тексту Конституции, который, конечно, является его самым значимым и масштабным проектом за 20 лет.