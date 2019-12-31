В ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020-го, ровно в тот момент, когда закончится новогодняя речь президента РФ Владимира Путина, исполнится 20 лет с тех пор, как он впервые стал главой российского государства, сменив на этом посту добровольно ушедшего в отставку Бориса Ельцина. Летом, во время прямой линии, он рассказывал, что изначально отказался от предложения возглавить страну, поскольку считал, что не готов и «не представлял себе такой судьбы», однако в итоге согласился, и вот уже на последние президентские выборы ходили люди, которые никогда не знали России без Путина.
Разумеется, круглая дата провоцирует на подведение неких промежуточных итогов. Хочется оглянуться и вспомнить, какой была страна, когда 47-летний бывший директор ФСБ взялся её «поднимать с колен». С 2000 года мы пережили Вторую чеченскую войну, два серьёзных экономических кризиса, теракты в Беслане и на Дубровке, гибель «Курска». Мы стали «более лучше одеваться», начали ездить в отпуск за границу, покупать квартиры в ипотеку, долгие годы не вспоминали о задержках зарплат.
Сам Владимир Путин, оценивая на большой пресс-конференции свою работу, отметил, что Россия образца 2000 года и образца 2019-го — две разные страны. Он напоминает, что в начале века до 2006 года на Кавказе шли боевые действия. Однако с тех пор «кардинально поменялась экономика» и «наступила ситуация внутренней стабильности». Сейчас у России один из самых низких в мире показателей по внешней задолженности, а инфляция в районе 3–4%, в то время как в девяностые она доходила до 200 и 300%. Говорит он и о модернизации армии, которая сейчас стала одной из самых высокотехнологичных в мире. «Вот это всё в совокупности, на мой взгляд, является не моим, а нашим общим достижением. Потому что то, что выдержал русский народ и все другие народы Российской Федерации в период 1990-х— начала 2000-х годов, это само по себе подвигом можно назвать», — заявил Путин.
Решили подвести итоги 20-летнего пребывания ВВП во власти и в США. Агентство Bloomberg посвятило этой теме свою статью, в которой высоко оценило успехи российского лидера. Американский журналист Генри Майер, конечно, в первую очередь обращал внимание на внешнеполитические аспекты. В частности, ему в заслугу ставят заметное сближение с Китаем, рост влияния Москвы на Ближнем Востоке и в Африке, присоединение Крыма и тот факт, что Россия сумела продать своё оружие союзникам США Турции и Саудовской Аравии. Отмечается, что наша страна, вмешавшись в сирийский конфликт, сумела коренным образом изменить ситуацию в этой республике. При этом значительный рост геополитического влияния РФ был достигнут при весьма скромных финансовых возможностях. Отдельной похвалы удостоилась экономическая политика, из-за которой даже под сильнейшим санкционным давлением Европы и США финансовый баланс стал «одним из самых здоровых в мире».
Конечно, есть место и критике: автор Bloomberg отмечает, что упор на стабильность замедляет рост экономики (2% против среднемировых 3,5%), при этом доходы населения падают, а более половины людей в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать в другую страну. Но стоит отметить, что об этих проблемах вполне откровенно сам Путин говорил всё на той же пресс-конференции, признавая, что проблему бедности полностью решить так и не удалось, а производительность труда и экономический рост должны быть выше.
Есть ещё один важный момент. Та политическая стабильность, которую президент ставит себе в заслугу, по сути, никогда ещё не проходила настоящей проверки на прочность. Единственный известный нам за последние два десятилетия вид передачи полномочий — из правого кармана Путина в левый. При таких условиях самое большое опасение, что когда придёт время для реального трансфера власти, вся эта стабильность может рухнуть, похоронив под своими обломками все экономические и социальные достижения.
Россия, безусловно, сильно изменилась за двадцать лет XXI века, но вряд ли можно быть твёрдо уверенным, что она изменилась окончательно и бесповоротно.
Президент России Борис Ельцин в резиденции Горки-9 с директором ФСБ Владимиром Путиным
Сенцов Александр; Чумичев Александр/ТАСС
Премьер-министр РФ Владимир Путин на военной базе у села Ботлих во время вручения государственных наград служащим федеральных сил за выполнение задач по вытеснению чеченских боевиков из Дагестана
AP/TAСС
Владимир Путин посетил республиканскую детскую больницу
Семен Майстерман/ТАСС
Владимир Путин
Alexander Zemlianichenko/ТАСС
Владимир Путин. 2000 год
AP/TAСС
Торжественный молебен в связи с вступлением нового президента РФ. Патриарх Московский и всея Руси Алексий и Владимир Путин
Сергей Величкин и Владимир Родионов/ТАСС
Инаугурация Владимира Путина в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. Владимир Путин и Борис Ельцин
Сергей Величкин и Владимир Родионов/ТАСС
Новогоднее обращение президента РФ В. Путина. 2001 год
Сергей Величкин и Владимир Родионов/ТАСС
2003 год
Алексей Панов/ТАСС
Дзюнъитиро Коидзуми и Владимир Путин
Владимир Родионов/ТАСС
Владимир Путин и Сильвио Берлускони
Алексей Панов/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин во время чаепития в доме известного писателя Сергея Михалкова, которому исполнилось 90 лет
Сергей Величкин/РИА Новости
Владимир Путин и Алла Пугачёва. 2001 год
Сергей Величкин/РИА Новости
Владимир Путин и Джордж Буш. 2001 год
Сергей Гунеев/РИА Новости
Владимир Путин и королева Елизавета II
Сергей Величкин/ТАСС
Владимир Путин с лабрадором Кони. 2004 год
Владимир Родионов/РИА Новости
2015 год
Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин совершает погружение на батискафе к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине. 2015 год
Алексей Никольский/РИА Новости
28 сентября 2015 года. Владимир Путин и Барак Обама
Сергей Гунеев/POOL/РИА Новости
2019 год
kremlin.ru
Владимир Путин с победителем Гран-при России по автогонкам «Формулы-1» – британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном. 2018 год
kremlin.ru
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин и Дональд Трамп
Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
15 ноября 2017 года. Владимир Путин и Дмитрий Медведев
Екатерина Штукина/РИА Новости
Владимир Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерово
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Тереза Мэй и Владимир Путин
Kremlin Pool/Global Look Press
Владимир Путин принял участие в открытии движения по автодорожной части Крымского моста
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Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь
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