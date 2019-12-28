https://static.news.ru/photo/366fab3c-2a61-11ea-9eb5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Bloomberg проанализировал 20 лет правления президента России Владимира Путина.

Главной особенностью российского лидера названа способность в увеличении международного влияния России при небольшом бюджете. Агентство сравнило расходы РФ и США. Выяснилось, что Россия тратит в два раза меньше средств, чем Америка выделяет только на оборонный бюджет.

В Bloomberg отметили и финансовый баланс страны. Сотрудники агентства назвали её «одной из самых здоровых в мире». Также сообщается, что России удаётся защитить свою экономику от «капризов финансовой системы».

Ранее Bloomberg составило рейтинг стран по уровню здоровья населения. Возглавила топ-100 Испания, а Россия оказалась на 95-м месте. Об этом сообщал NEWS.ru.