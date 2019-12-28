Bloomberg проанализировал 20 лет правления президента России Владимира Путина.
Главной особенностью российского лидера названа способность в увеличении международного влияния России при небольшом бюджете. Агентство сравнило расходы РФ и США. Выяснилось, что Россия тратит в два раза меньше средств, чем Америка выделяет только на оборонный бюджет.
В Bloomberg
Ранее Bloomberg составило рейтинг стран по уровню здоровья населения. Возглавила топ-100 Испания, а Россия оказалась на 95-м месте. Об этом сообщал NEWS.ru.
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