https://static.news.ru/photo/aba75ff2-5375-11ea-9f9a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему предложили четырёх кандидатов и среди них не было Михаила Мишустина. Об этом сообщает ТАСС.

Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было <...> Мишустина никто не называл. Кроме меня, — привели слова российского лидера в ТАСС.

Владимир Путин уточнил, что он сам выбрал Михаила Мишустина, за его профессиональные качества.

Учитывалось даже не то, что он провел её, цифровизацию, в своём ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата, — пояснил президент России.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Госдумы поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. Отмечается, что на голосовании из депутатов против не высказался никто, что случилось впервые в истории нижней палаты.