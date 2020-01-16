В России впервые за семь с половиной лет появился новый премьер-министр: Михаил Мишустин, заручившись поддержкой Государственной думы, занял пост главы правительства, освобождённый днём ранее Дмитрием Медведевым.

Само голосование в нижней палате парламента было достаточно предсказуемым: обласканные накануне президентом депутаты, которым глава государства пообещал в новой редакции Конституции РФ передать право назначать премьера, с воодушевлением поддержали его кандидата. Голоса депутатов распределились следующим образом: 383 человека дали согласие президенту назначить Мишустина премьер-министром, 41 народный избранник воздержался, 12 депутатов отсутствовали на заседании. Против не высказался никто, что случилось впервые в истории нижней палаты. По словам Володина, кандидатура, предложенная Путиным, «объединила всех, если хотите, в той надежде, которую правительство должно реализовать».

Михаил Владимирович, рекорд поддержки вы не побили, потому что самая большая поддержка была оказана парламентом нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину — 392 голоса он получил, когда Государственная дума давала согласие в 2008 году при рассмотрении его кандидатуры, — сказал спикер Госдумы.

За назначение предложенного Владимиром Путиным Мишустина высказались фракции «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». КПРФ, не сойдясь с бывшим главой ФНС во взглядах на пенсионную реформу и налоговую политику, предпочла воздержаться.

Мы не можем сейчас голосовать за по той причине, что не знаем состав команды и не знаем, какую программу он предложит, потому что многое зависит от того, какой курс выберет президент, — заявил глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов ещё до начала голосования.

Заявление интересно в том смысле, что днём ранее как раз президент больше часа рассказывал про свой курс.

В здании Госдумы Мишустин находился самого утра 16 января. Вячеслав Володин водил его по фракциям, устроив протеже президента настоящую промо-кампанию. Спикер думы рассказывал о рабочем пути кандидата в премьеры, обращал внимание депутатов на то, что он «человек, который сделал себя сам», хвалил его «современный подход к делу» и проделанную во главе Федеральной налоговой службы работу.

Со своей стороны, говорю: перед нами человек, который прошёл большую жизненную школу и способен решать большие задачи, — резюмировал Володин.

Прокомментировала утверждение Михаила Мишустина и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Он не только сумел наладить очень эффективное администрирование по сбору налогов, он многопрофильный специалист, менеджер, который понимает и чувствует сильные и слабые места экономики, понимает, что нужно делать для обеспечения её роста, как поддержать важные отрасли, какие дополнительные условия должны быть созданы для малого и среднего бизнеса, для его активного развития, для инвестиций, — сказала она журналистам.

Депутаты, в свою очередь, активно жаловались будущему премьеру на работу ряда министерств и их глав. Как рассказала советник председателя Госдумы по связям со СМИ Анастасия Кашеварова, больше всего досталось главе Минтруда Максиму Топилину, министру здравоохранения Веронике Скворцовой, главному по культуре Владимиру Мединскому и министру просвещения Ольге Васильевой.

duma.gov.ru

Сам Мишустин же обещал депутатам, что новое правительство будет тесно сотрудничать с парламентом, приложит все усилия, чтобы решить вопросы, связанные с бедностью, и помочь малообеспеченным семьям, а также назвал своим приоритетом реализацию национальных проектов, реформу управления, дальнейшее развитие оборонного комплекса, технологическое развитие экономики, улучшение предпринимательского климата и внедрение новых технологий (именно за последнее его работу во главе ФНС оценивали очень высоко). Также, в ответ на критику ряда министерств, он заверил, что в новом составе кабинета министров будут заметные перемены.

Уже позже, выступая в зале заседаний, Мишустин поблагодарил Владимира Путина за доверие, а депутатов — за готовность к совместной работе, и подчеркнул, что у России есть все финансовые источники для реализации поставленных президентом в его послании Федеральному собранию задач. При этом он заявил о необходимости форсировать работу над реализацией нацпроектов и пообещал, что все члены его правительства будут нести за результаты своей работы персональную ответственностью.