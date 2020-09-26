Горбачёв прокомментировал конфронтацию в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Первый президент СССР Михаил Горбачёв высказался о происходящем в Нагорном Карабахе, где ситуация обострилась до фазы открытых боевых действий. По его словам, если одна из сторон захочет выиграть, это только усугубит конфликт.

А вот если думать о том, чтобы наладились отношения и чтобы народы эти не раскалывались и не оставались в таком тяжёлом положении, надо находить, общими усилиями находить путь к дальнейшему урегулированию, — отметил Горбачёв.

Он подчеркнул, что выигрыш возможен только в том случае, если решение этого конфликта удовлетворит «интересы обеих сторон». По его словам, нужно прекратить огонь и решать существующие проблемы мирным путём.

Нет, надо сделать ставку на два народа, надо с ними пообщаться, надо сосредоточиться на том, что тут выигрыш должен быть только в том, когда оба народа получат... Но если хотят что-то разорить, разрушить... то ничего хорошего не получится, — сказал он РИА Новости..

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.