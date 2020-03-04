https://static.news.ru/photo/ccac0dc4-5da7-11ea-86fc-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер и Юри Луйк Фото: EsperDoD/twitter.com

Опасность России для балтийских стран стала темой разговора между главой Минобороны Соединённых Штатов Марком Эспером и его эстонским коллегой Юри Луйком.

Эстер похвалил эстонского министра за твёрдую приверженность «сдерживанию российской агрессии», укреплению Североатлантического альянса и продвижению общих интересов стран, передаёт РИА Новости.

Лидеры обсудили взаимную заинтересованность в будущем НАТО и обеспокоенности в области безопасности, в том числе Россию и ту непосредственную угрозу, которую она представляет для балтийских стран, — заявили в Пентагоне.

Proud to host a productive meeting today with @MoD_Estonia Minister JÃ¼ri Luik at the Pentagon on security concerns including deterring Russian aggression, Chinese 5G and @NATO readiness. #StrongerTogether pic.twitter.com/9KBFCQZojo — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) March 3, 2020

Как писал NEWS.ru ранее, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что США и другие члены НАТО помогают его республике эффективно «сдерживать» Россию. Политик также высказался за постоянное обучение Вооружённых сил Литвы на манёврах контингента Североатлантического альянса.