Эстер похвалил эстонского министра за твёрдую приверженность «сдерживанию российской агрессии», укреплению Североатлантического альянса и продвижению общих интересов стран, передаёт РИА Новости.

Proud to host a productive meeting today with @MoD_Estonia Minister Jüri Luik at the Pentagon on security concerns including deterring Russian aggression, Chinese 5G and @NATO readiness. #StrongerTogether pic.twitter.com/9KBFCQZojo