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Предложение президента РФ Владимира Путина о созыве саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН может быть реализовано, если согласятся США. В этом случае инициативу поддержит и Великобритания, которая пока не обозначила свою позицию по данному вопросу.

Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах. Собеседники издания отмечают, что Лондон считается «слабым звеном», но, скорее всего, поддержит решение Вашингтона. Другие постоянные члены Совбеза —...