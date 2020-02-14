Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что США и другие члены НАТО помогают его республике эффективно «сдерживать» Россию. Политик также высказался за постоянное обучение Вооружённых сил Литвы на манёврах контингента Североатлантического альянса.
Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать «российскую угрозу». Наше географическое положение и геополитическое положение требуют от нас максимально эффективного использования наших ресурсов, — цитирует Науседу Sputnik Литва.
Ранее NEWS.ru сообщал, что социологи зафиксировали наивысшее одобрение НАТО в Польше, а Турция и Греция оказались странами Альянса, где его не поддерживает большинство населения. Исследование показало, что в среднем 53% жителей европейских и североамериканских стран одобряют деятельность НАТО. Наивысший показатель зафиксирован в Польше — 82%. Схожие результаты зафиксированы в Литве и Нидерландах.