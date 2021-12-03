Главы ДНР и ЛНР получили партбилеты «Единой России»

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Президент РФ Владимир Путин выступил на ХХ съезде партии «Единая Россия». В своём видеообращении к участникам пленарного заседания он поздравил партию с победой на парламентских выборах. Глава государства заявил, что партия достойно проявила себя в ходе избирательной кампании и по праву одержала верх.

Считаю, что «Единая Россия» достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании. Выдержала жёсткую, открытую конкурентную борьбу и победила уверенно с солидным преимуществом. Вновь доказала, что...