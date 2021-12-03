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Главы ДНР и ЛНР получили партбилеты «Единой России»

14:09, 04 декабря 2021
Главы ДНР и ЛНР получили партбилеты «Единой России» Денис Пушилин Фото: denis-pushilin.ru
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Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вручил партбилеты руководителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. Наряду с ними билеты получили главы четырёх российских регионов, депутаты Госдумы и ряд других российских политиков, сообщается в Telegram-канале партии.

Членами ЕР стали главы республик Мордовия и Коми Артём Здунов и Владимир Уйба, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Максим Егоров.

В числе российских парламентариев, получивших партбилеты ЕР, Мария Бутина, Андрей Гурулев, Татьяна Дьяконова, Леонид Ивлев, Денис Майданов и Максим Топилин.

Кроме того, членами партии стали глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и исполняющий обязанности председателя координационного совета «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», назвал партию мощной политической силой. Он отметил, что рассчитывает на ЕР как на энергичных профессионалов своего дела, что необходимо для реализации масштабных задач, намеченных на ближайшие годы и долгосрочную перспективу.

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