Путин назвал «Единую Россию» мощной политической силой

Президент РФ Владимир Путин заявил, что фракция «Единая Россия» является мощной политической силой. Он отметил, что эта партия консолидирует силы в парламенте вокруг общих целей и задач для повышения уровня жизни в стране. Глава государства, выступая на съезде партии, также подчеркнул, что всегда рассчитывает на членов «Единой России».

Отдельно отмечу консолидирующую роль «Единой России» как парламентской партии. И на федеральном, и на региональном уровнях вы способствуете объединению патриотически настроенных ответственных сил вокруг общих целей и приоритетов, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что это особенно важно для принятия качественных законов, которые будут востребованы обществом и гражданами. Президент отметил, что рассчитывает на ЕР как на энергичных профессионалов своего дела. По его словам, это необходимо для реализации «масштабных задач, которые мы наметили на ближайшие года и долгосрочную перспективу».

Кроме того, глава государства также поздравил партию с 20-летием. Он подчеркнул, что она оказывает неизменную поддержку стране.

Благодарю вас за неизменную поддержку. И поздравляю с 20-летием партии. Желаю успехов и стремление идти только вперёд, - сказал президент, после чего раздались аплодисменты.

Съезд партии проходит сегодня, 4 декабря в Москве. На нём планируют утвердить планы по реализации народной программы и переизбрать руководящие и центральные органы партии.

Анонсируя обращение Путина к участникам съезда ЕР, представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что президент остаётся неформальным лидером партии.