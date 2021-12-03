Песков: Путин остаётся неформальным лидером «Единой России»

Президент Владимир Путин остаётся неформальным лидером партии «Единая Россия». В субботу, 4 декабря, глава государства дистанционно обратится к участникам съезда ЕР, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Конечно, лидером я его называю, таким, неформальным лидером партии, — сказал пресс-секретарь главы государства.

В то же время оценивать работу Дмитрия Медведева на посту главы ЕР в Кремле не стали. По словам Пескова, накануне съезда партии делать это некорректно. По этой же причине он отказался говорить о возможных кадровых перестановках в партии. При этом отметил, что обмен информацией по этому вопросу между ЕР и Кремлём ведётся, президент в курсе соответствующих обсуждений.

Песков также отказался отвечать на вопрос о том, поступят ли от Путина предложения по реформе партии.

Президент дистанционно обратится к участникам съезда <...>, а дальше уже всё всё-таки будет зависеть от работы этого съезда, — пояснил он.

Ранее сообщалось, что руководство «Единой России» решено зачистить от кланов. Близкий к партии источник рассказал, что в предстоящих ротациях главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко может войти в руководство партии. Окончательно решение будет принято на съезде ЕР 4 декабря.